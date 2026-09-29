Vorfall am Hauptbahnhof

Frau greift Kinder an - Zeugen greifen ein

In Karlsruhe zieht eine Frau zwei Kinder an den Haaren, schlägt und tritt sie. Doch couragierte Bürger verhindern wohl Schlimmeres.

Am Hauptbahnhof in Karlsruhe soll eine Frau zwei Kinder attackiert haben. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Am Hauptbahnhof in Karlsruhe soll eine Frau zwei Kinder attackiert haben. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Eine psychisch auffällige Frau soll am Karlsruher Hauptbahnhof zwei Kinder angegriffen haben. Nach Angaben der Bundespolizei griffen mehrere Zeugen ein, ein Bahnmitarbeiter trennte die Frau von den Kindern. Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren die beiden 11 und 15 Jahre alten Kinder am Sonntag mit einer Rolltreppe gefahren, als die 37-Jährige sie an den Haaren zu Boden zog, auf sie einschlug und eintrat. Mehrere Menschen am Bahnsteig bemerkten das und griffen ein.

Zu weiteren Übergriffen kam es nicht. Die Kinder wurden medizinisch versorgt. Polizeibeamte nahmen die Frau in Gewahrsam, sie kam in eine medizinische Einrichtung. Die genauen Hintergründe für den Angriff waren zunächst unklar. Sie muss mit Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung rechnen.

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