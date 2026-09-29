Frau greift Kinder an - Zeugen greifen ein

Karlsruhe (dpa/lsw) - Eine psychisch auffällige Frau soll am Karlsruher Hauptbahnhof zwei Kinder angegriffen haben. Nach Angaben der Bundespolizei griffen mehrere Zeugen ein, ein Bahnmitarbeiter trennte die Frau von den Kindern. Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren die beiden 11 und 15 Jahre alten Kinder am Sonntag mit einer Rolltreppe gefahren, als die 37-Jährige sie an den Haaren zu Boden zog, auf sie einschlug und eintrat. Mehrere Menschen am Bahnsteig bemerkten das und griffen ein.