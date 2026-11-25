Frau klaut Lieferwagen von Paketboten - und wird geortet
Ein Mann liefert Pakete in Esslingen aus. Plötzlich ist sein Lieferwagen weg. Aber sein Chef nimmt die Verfolgung auf.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Frau soll in Esslingen einen Lieferwagen gestohlen und es kurz darauf in Stuttgart bei einem Auto erneut versucht haben. Polizeiangaben zufolge hatte ein Paketlieferant am Dienstag seinen Lieferwagen bei laufendem Motor in Esslingen abgestellt, um etwas auszuliefern. Darauf soll die Frau eingestiegen und davongefahren sein. Der Vorgesetzte des Lieferanten ortete den Lieferwagen per GPS-Tracker, verfolgte die Frau bis nach Stuttgart und versperrte dem Lieferwagen den Weg.
Wo genau er losgefahren war, konnte die Polizei nicht sagen. Nachdem beide wohl ausgestiegen waren, soll die Frau versucht haben, sich ins Auto des Vorgesetzten zu setzen und es auch zu stehlen. Laut Polizei verhinderte der Vorgesetzte das und es entwickelte sich ein Gerangel zwischen beiden. Die Frau soll davongelaufen sein.