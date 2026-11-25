Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Frau soll in Esslingen einen Lieferwagen gestohlen und es kurz darauf in Stuttgart bei einem Auto erneut versucht haben. Polizeiangaben zufolge hatte ein Paketlieferant am Dienstag seinen Lieferwagen bei laufendem Motor in Esslingen abgestellt, um etwas auszuliefern. Darauf soll die Frau eingestiegen und davongefahren sein. Der Vorgesetzte des Lieferanten ortete den Lieferwagen per GPS-Tracker, verfolgte die Frau bis nach Stuttgart und versperrte dem Lieferwagen den Weg.