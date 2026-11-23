Postbote klaut mutmaßlich Pakete
Unregelmäßige Auslieferungen machen den Arbeitgeber eines 27-Jährigen stutzig. Statt die Ware auszuliefern, landet sie laut Polizei in seinem Privatauto.
Markdorf (dpa/lsw) - Fünf Paketsendungen soll ein 27-jähriger Postbote in Markdorf im Bodenseekreis geklaut haben. Wie die Polizei mitteilte, fielen dem Arbeitgeber des Mannes unregelmäßige Auslieferungen am Freitag auf. Daraufhin befahl er Vorgesetzten, den Mann zu beobachten. Statt Pakete auszuliefern, habe der 27-Jährige diese in sein privates Auto umgeladen.
Bei einer anschließenden Durchsuchung des Autos durch die Polizei seien die vermissten Sendungen gefunden worden. Gegen den Postboten wird nun wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt.