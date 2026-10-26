Frau kommt bei Wohnungsbrand ums Leben

Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in Frankfurt-Rödelheim ist eine ältere Frau ums Leben gekommen. Sie sei mehr als 80 Jahre alt gewesen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Feuerwehr fand die Frau bei den Löscharbeiten in der Wohnung am Sonntagabend. Die Brandursache werde noch ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Frau wahrscheinlich auch die Eigentümerin der Wohnung.