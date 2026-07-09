Toter bei Wohnungsbrand in Offenbach
In Offenbach ist bei einem nächtlichen Wohnungsbrand eine Leiche gefunden worden. Zwei weitere Menschen mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Brandursache ist noch unklar.
Offenbach (dpa/lhe) - Im Zuge eines Brands in einem Wohnhaus in Offenbach hat die Polizei eine Leiche entdeckt. Die Einsatzkräfte waren in der Nacht zum Donnerstag wegen eines Feuers auf einem Balkon und in einer Wohnung alarmiert worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer habe zügig gelöscht werden können.
«Aus der Wohnung konnte eine Person nur noch tot geborgen werden. Zwei Personen wurden zur weiteren Behandlung dem Rettungsdienst übergeben», hieß es. Genauere Angaben zur Identität oder zur Brandursache konnten zunächst nicht gemacht werden.