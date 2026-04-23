Brände

Leiche nach Wohnungsbrand gefunden

Einsatzkräfte löschen ein Feuer und finden einen toten Menschen. Starb er infolge des Brandes?

Die Ermittlungen zu Todes- und Brandursache dauern noch an. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Die Ermittlungen zu Todes- und Brandursache dauern noch an. (Symbolbild)

Kriftel (dpa/lhe) - Bei Löscharbeiten in einem Einfamilienhaus im Main-Taunus-Kreis haben Einsatzkräfte eine Leiche gefunden. Der Dachstuhl des Hauses sei am Mittwochnachmittag in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und fanden den toten Menschen demnach im Haus. 

Warum er gestorben ist, sei noch unklar, auch die Brandursache werde noch ermittelt. Von einer vorsätzlichen Straftat gehen die Ermittler laut der Mitteilung bislang nicht aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro.

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