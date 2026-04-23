Leiche nach Wohnungsbrand gefunden
Einsatzkräfte löschen ein Feuer und finden einen toten Menschen. Starb er infolge des Brandes?
Kriftel (dpa/lhe) - Bei Löscharbeiten in einem Einfamilienhaus im Main-Taunus-Kreis haben Einsatzkräfte eine Leiche gefunden. Der Dachstuhl des Hauses sei am Mittwochnachmittag in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und fanden den toten Menschen demnach im Haus.
Warum er gestorben ist, sei noch unklar, auch die Brandursache werde noch ermittelt. Von einer vorsätzlichen Straftat gehen die Ermittler laut der Mitteilung bislang nicht aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro.