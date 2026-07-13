Polizei: Mutter überquerte Gleise bei Rot - Kind unverletzt

Leingarten (dpa) - Nach dem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang westlich von Heilbronn geht die Polizei davon aus, dass die Frau bei Rot die Gleise überquert hat. Nach bisherigem Ermessen seien sowohl das akustische als auch das optische Signal an dem Übergang intakt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Eine Schranke gibt es an der Stelle nicht.