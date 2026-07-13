An Fußgängerüberweg

Polizei: Mutter überquerte Gleise bei Rot - Kind unverletzt

Eine Mutter überquert mit ihrem Kinderwagen im Kreis Heilbronn Gleise ohne Schranken. Sie wird von einem Zug erfasst. Was zwei Tage nach dem tödlichen Unglück bekannt ist.

Die Polizei ermittelt, ob die Ampel am Bahnübergang Rot zeigte. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Die Polizei ermittelt, ob die Ampel am Bahnübergang Rot zeigte. (Symbolbild)

Leingarten (dpa) - Nach dem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang westlich von Heilbronn geht die Polizei davon aus, dass die Frau bei Rot die Gleise überquert hat. Nach bisherigem Ermessen seien sowohl das akustische als auch das optische Signal an dem Übergang intakt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Eine Schranke gibt es an der Stelle nicht.

Die 26 Jahre alte Mutter hatte am Samstag mit einem Kinderwagen in Leingarten den Bahnübergang überquert und war von einem Zug erfasst worden. Sie starb noch an der Unfallstelle, das zweijährige Kind blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände. Unter anderem müsse der Zugfahrtenschreiber ausgewertet werden, Zeugen müssten befragt und ein Gutachten erstellt werden.

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