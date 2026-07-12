Mutter tödlich verletzt

Zug erfasst Frau mit Kinderwagen

Eine junge Frau überquert einen Bahnübergang mit einem Kinderwagen. Plötzlich kommt ein Zug angefahren.

Die Polizei ermittelt, ob die Ampel am Bahnübergang Rot zeigte. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Die Polizei ermittelt, ob die Ampel am Bahnübergang Rot zeigte. (Symbolbild)

Leingarten (dpa) - Eine Mutter hat mit einem Kinderwagen westlich von Heilbronn einen Bahnübergang überquert und ist dabei von einem Zug erfasst worden. Die 26 Jahre alte Frau ist durch den Zusammenstoß am Samstag in Leingarten so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte. Das zweijährige Kind blieb demnach unverletzt.

Der Zug sei durch eine Notbremsung zum Anhalten gebracht worden. Von den 43 Passagieren wurde niemand verletzt. Laut einem Polizeisprecher befindet sich an dem Bahnübergang eine Ampel. Ob die Frau bei Rot die Gleise überquert hat, sei nun Gegenstand der Ermittlungen.

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