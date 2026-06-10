Frau mit Blindenstock geschlagen und an Haaren gerissen

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Frau hat in einer Stuttgarter Stadtbahn eine 21-Jährige mit einem Blindenstock geschlagen und an den Haaren gezogen. Die Unbekannte stieg am Morgen in Bahn ein und tastete dabei mit dem Stock den Boden ab, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dabei traf sie die Beine der 21-Jährigen – und schlug anschließend dagegen. Dann zog sie der jungen Frau an den Haaren.