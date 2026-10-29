Frau mit Stichverletzung in Klinik – Unbekannter gesucht
Eine 55-Jährige wird in einer Hotel-Tiefgarage in Karlsruhe am Bauch verletzt. Was genau geschah, ist noch unklar – die Polizei sucht Zeugen.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Eine 55-Jährige ist in Karlsruhe in einer Hotel-Tiefgarage durch einen Stich schwer verletzt worden. Die Frau betrat nach derzeitigem Kenntnisstand die Tiefgarage über ein Treppenhaus, teilte die Polizei mit. «Dort stand unvermittelt ein bislang unbekannter Mann vor ihr, verharrte kurz und verließ die Örtlichkeit anschließend», so die Beamten.
Kurz danach habe die Frau laut ihrer Aussage einen Schmerz gespürt und eine Stichverletzung am Bauch festgestellt. Ob der Mann körperlichen Kontakt mit ihr hatte, verdächtige Bewegungen gemacht hatte oder etwas in der Hand hielt, blieb zunächst unklar. Die Frau alarmierte den Rettungsdienst, der sie in ein Krankenhaus brachte. Es bestand keine Lebensgefahr. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls vom Mittwoch.