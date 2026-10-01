Polizei

Lorsch: Unbekannter touchiert Bike - Zeugen gesucht

In Lorsch wird ein Kleinkraftrad beschädigt. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Die Polizei sucht nach Zeugen in Lorsch. (Symbolbild) Foto: Adobe Stock
Die Polizei sucht nach Zeugen in Lorsch. (Symbolbild)
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