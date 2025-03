Abtsteinach: Fahrzeug "Im Steinböhl" beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Abtsteinach/Ober-Abtsteinach. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag ein Fahrzeug, beschädigt und Unfallflucht begangen. Wie die Polizei Wald-Michelbach berichtet, ist das zwischen 8.10 und 16.15 Uhr an der Straße Im Steinböhl passiert. Das Fahrzeug, ein grauer VW Passat, war auf einem Parkplatz, der an der Fahrbahn angrenzt abgestellt. In der Zeit zwischen 8.10 Uhr und 16.15 Uhr wurde der Pkw am Heck beschädigt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 1.500 Euro. Die Polizei sucht Hinweise zum Unfallverursacher. Diese werden in der Polizeistation in Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207 9405-0 entgegengenommen. (tak)