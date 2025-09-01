Unfallflucht

Hemsbach: BMW am Volker-Pauli-Platz beschädigt - Verursacher haut ab

Ein BMW ist in Hemsbach beim Ein- oder Ausparken beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Der BMW wurde am Volker-Pauli-Platz in Hemsbach beschädigt. Foto: Philipp Reimer Fotografie
Der BMW wurde am Volker-Pauli-Platz in Hemsbach beschädigt.

Hemsbach. Ein geparkter BMW ist am Freitagmittag in Hemsbach beschädigt worden. Laut Pressemitteilung der Polizei stammt der Schaden von einem unbekannten Autofahrer, der den BMW vermutlich beim Aus- oder Einparken berührte. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach davon. Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen. (heh)

