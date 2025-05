Mannheim: Fünfstelliger Schaden nach Unfall - Verursacher flüchtet

Mannheim. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwochmittag im Mannheimer Stadtteil Oststadt einen Unfall mit einem BMW verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, liegt die Vermutung nahe, dass der Zusammenstoß während dem Ein- oder Ausparken geschah. Als der Halter zu seinem mattgrauen BMW zurückkehrte, bemerkte er den Schaden zunächst nicht und fuhr los. Erst bei seiner Wohnanschrift in Leimen fiel ihm der erhebliche Schaden an der vorderen Stoßstange auf. Kostenpunkt: Rund 15.000 Euro.