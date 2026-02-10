Frau nach Schüssen in Schrozberg verletzt – Festnahme
Ein Mann gibt in Schrozberg mehrere Schüsse aus einer Schusswaffe ab. Eine Verwandte wird verletzt. Was die Polizei bisher weiß.
Schrozberg (dpa/lsw) - Ein Mann soll in Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) mehrere Schüsse mit einer Schusswaffe abgegeben und dadurch eine Frau verletzt haben. Der Verdächtige wurde nach Angaben der Polizei vor Ort festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sind die beiden verwandt. Hintergründe und der genaue Hergang waren zunächst unklar.
Der Polizeieinsatz spielte sich an der Rückseite eines Wohn- und Geschäftshauses ab. Details zur Schwere der Verletzung der Frau waren zunächst nicht bekannt, wie es weiter hieß. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Polizei nicht.