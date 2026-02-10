Polizeieinsatz

Frau nach Schüssen in Schrozberg verletzt – Festnahme

Ein Mann gibt in Schrozberg mehrere Schüsse aus einer Schusswaffe ab. Eine Verwandte wird verletzt. Was die Polizei bisher weiß.

In Schrozberg ist eine Frau durch Schüsse verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
In Schrozberg ist eine Frau durch Schüsse verletzt worden. (Symbolbild)

Schrozberg (dpa/lsw) - Ein Mann soll in Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) mehrere Schüsse mit einer Schusswaffe abgegeben und dadurch eine Frau verletzt haben. Der Verdächtige wurde nach Angaben der Polizei vor Ort festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sind die beiden verwandt. Hintergründe und der genaue Hergang waren zunächst unklar.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Polizeieinsatz spielte sich an der Rückseite eines Wohn- und Geschäftshauses ab. Details zur Schwere der Verletzung der Frau waren zunächst nicht bekannt, wie es weiter hieß. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Polizei nicht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
SEK-Einsatz und Festnahme nach Schüssen in Niedersachsen
Notfälle

SEK-Einsatz und Festnahme nach Schüssen in Niedersachsen

In einer kleinen Ortschaft westlich von Hannover fallen abends Schüsse. Anwohner werden aufgefordert, zu Hause Schutz zu suchen. Der mutmaßliche Schütze wird überwältigt.

21.11.2025

Schüsse in Wettbüro - drei Verletzte, Festnahme am Abend
Polizeieinsatz

Schüsse in Wettbüro - drei Verletzte, Festnahme am Abend

Viele Fragen sind noch offen. Eine verdächtige Person wird wenige Stunden nach der Tat in der Innenstadt gefasst. In Lebensgefahr schwebt niemand.

11.10.2025

Festnahme nach Schüssen in Offenburg
SEK-Einsatz

Festnahme nach Schüssen in Offenburg

In Offenburg fallen am Sonntagabend mehrere Schüsse. Spezialkräfte nehmen einen Verdächtigen fest. Aber die Hintergründe sind unklar.

24.03.2025

Festnahme nach Schüssen aus Schreckschusswaffe in Fulda
Kriminalität

Festnahme nach Schüssen aus Schreckschusswaffe in Fulda

Während einer Auseinandersetzung in Fulda fallen mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe. Der Tatverdächtige flüchtet, kann aber rasch gefasst werden.

27.08.2024

Rems-Murr-Kreis

Hochzeitskorso endet wegen Schüssen mit Polizeieinsatz

12.06.2023