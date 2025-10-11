Polizeieinsatz

Schüsse auf Marktplatz in Gießen - mehrere Verletzte

Noch ist nicht viel bekannt. Das Ganze ereignete sich am Nachmittag, der Täter ist flüchtig.

Es läuft ein größerer Polizeieinsatz. Foto: Carolin Eckenfels/dpa
Es läuft ein größerer Polizeieinsatz.
