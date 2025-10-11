Drei Verletzte

Schüsse in Gießen: Was wir wissen und was nicht

In Gießen fallen Schüsse, es gibt Verletzte. Was bisher bekannt ist.

Es gibt drei Verletzte nach Schüssen in Gießen. Foto: Carolin Eckenfels/dpa
Es gibt drei Verletzte nach Schüssen in Gießen.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Drei Menschen bei Schüssen in Wettbüro verletzt
Polizeieinsatz

Drei Menschen bei Schüssen in Wettbüro verletzt

Die Tat ereignet sich in der Innenstadt. Nun wird nach dem zu Fuß geflüchteten Täter gefahndet.

vor 11 Minuten

Schüsse auf Marktplatz in Gießen - mehrere Verletzte

vor 2 Stunden

Schüsse auf Niederrhein-Parkplatz: Täter unbekannt
Schütze kam aus Gebüsch

Schüsse auf Niederrhein-Parkplatz: Täter unbekannt

Fünf Tage nach den mysteriösen Schüssen auf einem Parkplatz in Grevenbroich am Niederrhein liegt ein 52-Jähriger aus Süddeutschland schwer verletzt im Krankenhaus. Der Täter ist weiter unbekannt.

07.10.2025

Tödliche Schüsse in Hessen - Was wir wissen und was nicht
Zwei Menschen sterben

Tödliche Schüsse in Hessen - Was wir wissen und was nicht

Zwei Männer werden im hessischen Bad Nauheim durch Schüsse getötet. Die Ermittler gehen von persönlichen Motiven aus.

20.04.2025

Mann durch Schüsse in Köln schwer verletzt - Täter flüchtig
Kriminalität

Mann durch Schüsse in Köln schwer verletzt - Täter flüchtig

Am Sonntagabend sind in Köln mutmaßlich mehrere Schüsse an einer Straße abgegeben worden. Die Hintergründe sind noch gänzlich unklar. Die Polizei sucht nach einem Mann mit Kapuzenjacke.

13.01.2025