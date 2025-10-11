Schüsse auf Marktplatz in Gießen - mehrere Verletzte 11.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Polizeieinsatz Schüsse auf Marktplatz in Gießen - mehrere Verletzte Noch ist nicht viel bekannt. Das Ganze ereignete sich am Nachmittag, der Täter ist flüchtig. vor 12 Minuten Nächtlicher Polizeieinsatz Mann in Gießen durch Schuss verletzt Mitten in der Nacht fällt ein Schuss in Gießen – ein Mann landet schwer verletzt im Krankenhaus. Spezialkräfte der Polizei müssen anrücken. 22.09.2025 Schießerei Raubüberfälle in Gießen: 15-Jähriger in U-Haft Ein 15-Jähriger soll für drei bewaffnete Raubüberfälle in Gießen verantwortlich sein. Die Polizei nahm ihn fest. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. 20.11.2024 Justiz Schüsse auf Bräutigam: Prozess wird neu aufgerollt Ein Mann soll den Freund seiner Tochter angeschossen haben, um die Hochzeit zu verhindern. Zwei frühere Urteile gegen ihn hat der BGH einkassiert. 11.06.2024 Ermittlungen Schüsse in Frankfurt: Mann verletzt In Frankfurt fallen Schüsse. Ein Mann wird getroffen und verletzt. 11.05.2024