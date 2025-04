Frau nach Streit tot aufgefunden

Bensheim (dpa/lhe) - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines möglichen Tötungsdelikts im südhessischen Bensheim. Am Mittag sei es im häuslichen Umfeld eines Wohnhauses im Stadtteil Auerbach aus zunächst unbekanntem Grund zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen gekommen. Dabei sei eine 56-Jährige ums Leben gekommen, berichtete die Polizei in einer Mitteilung. Die andere Frau, eine 24-Jährige, wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen.