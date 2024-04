Tödlicher Streit in Flüchtlingsheim: Bewohner festgenommen

Bensheim (dpa/lhe) - Ein 38-Jähriger ist bei einer mutmaßlichen Auseinandersetzung in einem Flüchtlingsheim in Bensheim (Kreis Bergstraße) tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Samstagabend mit Stichverletzungen in dem Haus gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am frühen Sonntagmorgen gemeinsam mit. Das Opfer starb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen kurz darauf an seinen Verletzungen.