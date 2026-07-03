Fahrerflucht

Frau soll mit Kind auf Schoß Autounfall verursacht haben

Eine Frau fährt mit ihrem Transporter auf ein anderes Auto auf und flüchtet. Sie soll dabei ein Kind auf dem Schoß gehabt haben.

Die Polizei fahndet nach der Frau. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Polizei fahndet nach der Frau. (Symbolbild)

Sigmaringen (dpa/lsw) - Mit einem Kind auf dem Schoß soll eine Frau in Sigmaringen mit ihrem Transporter auf einen vorausfahrenden Wagen aufgefahren und anschließend geflüchtet sein. Das berichtete der 60-jährige Unfallgegner nach Polizeiangaben. 

Schon vor dem Zusammenstoß soll ihm die Frau demnach durch ihren Fahrstil und mehrfaches, dichtes Auffahren aufgefallen sein. Nach dem Unfall am Donnerstag habe die Fahrerin Unfallflucht begangen. Die Polizei sucht nun nach einem weißen Transporter mit Tübinger Kennzeichen und dessen Fahrerin.

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