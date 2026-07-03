Frau soll mit Kind auf Schoß Autounfall verursacht haben
Eine Frau fährt mit ihrem Transporter auf ein anderes Auto auf und flüchtet. Sie soll dabei ein Kind auf dem Schoß gehabt haben.
Sigmaringen (dpa/lsw) - Mit einem Kind auf dem Schoß soll eine Frau in Sigmaringen mit ihrem Transporter auf einen vorausfahrenden Wagen aufgefahren und anschließend geflüchtet sein. Das berichtete der 60-jährige Unfallgegner nach Polizeiangaben.
Schon vor dem Zusammenstoß soll ihm die Frau demnach durch ihren Fahrstil und mehrfaches, dichtes Auffahren aufgefallen sein. Nach dem Unfall am Donnerstag habe die Fahrerin Unfallflucht begangen. Die Polizei sucht nun nach einem weißen Transporter mit Tübinger Kennzeichen und dessen Fahrerin.