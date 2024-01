Frau stirbt nach Strangulation beim Sex: Plädoyers

Darmstadt (dpa) - Im Darmstädter Mordprozess gegen einen 30 Jahre alten Mann werden am Mittwoch (9.00 Uhr) im Landgericht die Plädoyers erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen vor, Ende März 2023 in Bensheim eine 44 Jahre alte Frau zur Befriedigung seines Geschlechtstriebs erwürgt zu haben. Der Angeklagte hat im Prozess zur Sache geschwiegen. In seinem Notruf in der Tatnacht hatte er laut Anklage von Sex mit einvernehmlichen «Würgespielen» gesprochen.