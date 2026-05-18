6er im Lotto

Frau streicht Millionengewinn im Lotto ein

Zwei Menschen aus Baden-Württemberg tippen sechs Richtige im Lotto. Eine Gewinnerin kann sich über mehr als zwei Millionen Euro freuen. Wo kommt der Glückspilz her?

Die beiden Gewinner aus Baden-Württemberg waren bundesweit die einzigen Spieler mit sechs Richtigen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die beiden Gewinner aus Baden-Württemberg waren bundesweit die einzigen Spieler mit sechs Richtigen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Den 6er im Lotto und damit einen Millionenbetrag haben gleich zwei Menschen aus Baden-Württemberg gewonnen. Sie waren bundesweit die einzigen Tipper, die bei der Ziehung am Samstag sechs Richtige hatten, wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte.

Eine Frau aus dem Kreis Breisgau-Hochschwarzwald gewann bei der Ziehung am Samstag demnach mehr als zwei Millionen Euro. Die Gewinnerin habe mit einem sogenannten Systemschein gespielt, bei dem man mehr als sechs Felder ankreuzen kann. Das sei laut den Angaben einer Sprecherin von Lotto Baden-Württemberg teurer, habe sich in dem Fall aber ausgezahlt: Durch das Ankreuzen von neun Zahlen sollen mehrere Kombinationen einen Gewinn erzielt haben. Somit sei die Spielerin um genau 2.039.642,90 Euro reicher. Sie werde per Brief benachrichtigt.

Wer der zweite Glückliche ist, wisse die Lotteriegesellschaft bisher nicht. Der Gewinner gab seinen Spielschein den Angaben zufolge in einer Annahmestelle im Rhein-Neckar-Kreis anonym ab und gewann mit seinen sechs Richtigen exakt 1.991.268,90 Euro. Die erhaltene Spielquittung müsse der Glückspilz bei einer Lotto-Annahmestelle oder in der Lotto BW-Zentrale einreichen, um sein Geld zu erhalten.

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