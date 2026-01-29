Kriminalität

Frau tot in Wohnung gefunden - Bekannter in U-Haft

Eine 31-Jährige kommt nicht zur Arbeit, kurz darauf entdeckt die Polizei sie tot in einer Wohnung. Nun sitzt ein Bekannter der Frau in Untersuchungshaft.

Ein Richter erließ am Mittwoch Haftbefehl gegen einen 32 Jahre alten Bekannten der getöteten Frau. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Stuttgart (dpa/lsw) - Eine 31-Jährige ist tot in einer Wohnung in Stuttgart gefunden worden. Ermittler gehen von einer Gewalttat aus, tatverdächtig ist ein 32 Jahre alter Bekannter der Frau, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann sitze nun in Untersuchungshaft.

Die Frau war den Angaben nach am Dienstag nicht zur Arbeit gekommen, ihre Chefin habe sie daraufhin bei der Polizei als vermisst gemeldet. Beamte fanden die 31-Jährige schließlich tot in der Wohnung. Eine Obduktion habe am Mittwoch ergeben, dass die Frau gewaltsam gestorben sei. Nach ersten Ermittlungen habe die Polizei den 32-Jährigen als Verdächtigen festgenommen. Er hat den Angaben nach palästinensische Wurzeln, die genaue Staatsangehörigkeit war zunächst unklar. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und zu den Hintergründen der Tat dauerten an.

