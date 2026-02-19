«Herzzerreißende Nachricht»

Frau von Matthias Reim macht Fehlgeburt öffentlich

Traurige Nachrichten von Christin Stark und Matthias Reim. Die Sängerin erlitt eine Fehlgeburt. In einem emotionalen Video spricht sie offen darüber.

Die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Foto: Malte Krudewig/dpa
Die beiden haben eine gemeinsame Tochter.

Stockach (dpa) - Schlagersängerin Christin Stark (36) hat eine Fehlgeburt erlitten. In einem emotionalen Video auf Instagram teilte die Ehefrau von Matthias Reim (68) mit, dass sie erneut schwanger gewesen sei. «Ich bin gerade im Krankenhaus und habe eine ziemlich herzzerreißende Nachricht», sagte Stark, die sich noch aus dem Krankenhausbett meldete. «Ich hatte eine Fehlgeburt. Ja, ich war wieder schwanger. Und das war eine Mischung aus purer Freude und Panik, auch vor der Zukunft.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Mit dem Beitrag wolle sie anderen Frauen Mut machen und das Thema enttabuisieren. «Ich glaube, der Grund, dieses Video aufzunehmen, ist einfach, weil ich der Meinung bin, dass ich als Frau damit nicht alleine bin», erklärte sie. Fehlgeburten seien «ein Mega-Thema. Wahrscheinlich auch ein Tabuthema.» Zuvor hatte die «Bunte» darüber berichtet. 

Auf der Suche nach Gleichgesinnten 

Die Schwangerschaft hatte sie zuvor nicht öffentlich gemacht. Weiter sagt Stark: «Was wir Ladys da erleben und durchmachen müssen, ist einfach schwierig und hart.» Sie wünsche sich Austausch mit anderen Betroffenen: «Ich möchte starke Frauen kennenlernen, die das auch durchgemacht haben.»

Das ungeborene Kind wäre ein Geschwisterchen für die gemeinsame Tochter von Reim und Stark geworden, die 2022 zur Welt kam. Das Paar ist seit 2020 verheiratet und lebt in Stockach nördlich vom Bodensee. Für den «Verdammt, ich lieb’ Dich»-Sänger ist es die vierte Ehe.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Karriereende? Was Schlagerstar Matthias Reim dazu sagt
Sänger

Karriereende? Was Schlagerstar Matthias Reim dazu sagt

Mit «Verdammt, ich lieb' Dich» wurde Matthias Reim vor Jahrzehnten berühmt. Denkt er langsam nicht mal ans Aufhören? Der Schlagerstar gibt eine klare Antwort.

09.02.2026

Matthias Reim macht nach langer Zeit wieder richtig Ferien
Leute

Matthias Reim macht nach langer Zeit wieder richtig Ferien

Schlagersänger Matthias Reim will in diesem Sommer Ferien nachholen. Deshalb hat er die Zahl seiner Auftritte reduziert. Mitte August geht es dann weiter.

20.07.2025

Matthias Reim arbeitet an «Verdammt, ich lieb' Dich»-Musical
Shows

Matthias Reim arbeitet an «Verdammt, ich lieb' Dich»-Musical

«Verdammt ich lieb dich» soll auf die Musical-Bühne kommen: Matthias Reim arbeitet an einer Liebesgeschichte zu seinem Mega-Hit.

23.04.2025

Matthias Reim: «Ich bin ein sehr optimistischer Mensch»
Leute

Matthias Reim: «Ich bin ein sehr optimistischer Mensch»

In den 1990ern wurde Matthias Reim mit «Verdammt, ich lieb' Dich» zum Schlagerstar. Auch wenn der Sänger optimistisch in die Zukunft schaut, macht ihm vor allem eins Sorgen.

29.05.2024

Matthias Reim: KI hat keine Emotionalität
Leute

Matthias Reim: KI hat keine Emotionalität

In den 1990ern wurde Matthias Reim mit «Verdammt, ich lieb' Dich» zum Schlagerstar. Zu KI im Musikbetrieb hat er seine eigene Meinung.

26.05.2024