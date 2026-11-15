Frau wird auf A6 angefahren und tödlich verletzt
Eine Autofahrerin wollte auf dem Standstreifen nach einem platten Reifen sehen, als es auf der A6 bei Sinsheim zum tödlichen Unfall kam. Was bisher bekannt ist.
Sinsheim (dpa/lsw) - Eine 41-jährige Autofahrerin ist auf einem Standstreifen auf der A6 bei Sinsheim (Landkreis Rhein-Neckar) von einem Transporter angefahren und tödlich verletzt worden. Die Frau war laut Polizei aus ihrem Wagen gestiegen, um nach einem platten Reifen zu sehen.
Nach ersten Erkenntnissen war die 41-Jährige am Samstagabend mit einer Beifahrerin unterwegs, als sie die Reifenpanne bemerkte. Durch den Zusammenstoß wurde sie lebensgefährlich verletzt und kam in eine Klinik, wo sie kurz darauf an ihren Verletzungen starb. Der 43-jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt.
Die Fahrbahn war in Richtung Mannheim gesperrt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.