Frau wird beim Schlafen im Wald von Wildschweinen umringt

Rheinbrohl (dpa) - Eine 24 Jahre alte Frau ist beim Schlafen in einer Hängematte im Rheinbrohler Wald nördlich von Koblenz von Wildschweinen umringt worden. Die Frau aus Hessen rief die Polizei um Hilfe, die mitsamt einem Jäger mitten in der Nacht ausrückte, wie es in einer Mitteilung hieß.