Frau wirft im Streit mit Axt nach Mann

Marburg (dpa/lhe) - Bei einem Streit hat eine Frau in Marburg eine Axt nach einem Mann geworfen. Die 27-Jährige habe den 34-Jährigen am frühen Dienstagabend verfehlt, wie die Polizei mitteilte. Es sei außerdem zu Handgreiflichkeiten mit einem Messer zwischen dem 41-jährigen Partner der Frau und dem 34-jährigen Bekannten des Paars gekommen. Alle drei Personen seien betrunken gewesen. Die Polizei ermittle unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Messer und Axt stellten die Polizisten sicher, das Trio wurde später aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Der 41-Jährige habe kurz vor Mitternacht an einer Bushaltestelle erneut randaliert, woraufhin er festgenommen wurde, teilte die Polizei mit. Währenddessen habe seine Partnerin einen medizinischen Notfall erlitten. Der 41-Jährige habe bei ihrer Behandlung gestört und deshalb die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen müssen.

Bei der Fahrt ins Krankenhaus habe die 27-Jährige einem Polizisten ins Gesicht gespuckt und versucht, die Beamten zu treten. Die Frau sei in eine psychiatrische Klinik überstellt worden. Auf den 41-Jährigen und die 27-Jährige kommen nun Strafverfahren zu.