Kriminalität

Streit eskaliert – Mann sticht mit Schere auf Bekannten ein

Ein Wortgefecht unter Bekannten eskaliert: Plötzlich zückt einer eine Schere und sticht zu. Was die Polizei zu der Tat schon weiß.

Die genaue Beziehung zwischen den beiden Beteiligten war zunächst nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Die genaue Beziehung zwischen den beiden Beteiligten war zunächst nicht bekannt. (Symbolbild)

Balingen (dpa/lsw) - Ein 26-Jähriger soll in Balingen (Zollernalbkreis) einem Bekannten mehrfach mit einer Schere in den Rücken gestochen haben. Zuvor sollen die Beteiligten mit zwei weiteren Bekannten zusammengesessen haben, bis es zu einem Wortgefecht gekommen sein soll, teilte die Polizei mit. 

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Diese Streiterei habe dann in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet. Der mutmaßliche Täter konnte von der Polizei nicht mehr vor Ort angetroffen werden. Der 25 Jahre alte Verletzte sei mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. In welcher Beziehung die beiden genau zueinander stehen, konnte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht sagen.

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