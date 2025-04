Mann stiehlt Grillanzünder und greift mit Schere an

Denkendorf (dpa/lsw) - Weil er in einem Supermarkt in Denkendorf (Landkreis Esslingen) einen flüssigen Grillanzünder gestohlen und einen Marktmitarbeiter angegriffen haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gemeinsamen Angaben zufolge wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls gegen den 29-Jährigen.