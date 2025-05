Frauen greifen Kioskbesitzerin an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei junge Frauen haben in Frankfurt eine Kioskbesitzerin verletzt. Nach Angaben der Polizei hatten eine 25- und eine 27-Jährige den Laden der 52-Jährigen in der Nacht auf Samstag betreten wollen, als diese gerade schließen wollte. Daraufhin seien die drei Frauen in einen Streit geraten, der schließlich eskalierte.