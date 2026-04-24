«Frechheit» - Freiburg fühlt sich im Pokal-Drama betrogen

Stuttgart (dpa) - Dass der Deutsche Fußball-Bund die Schiedsrichter-Entscheidung als Fehler einstufte, half dem SC Freiburg auch nicht mehr. Die Badener fühlten sich um ein Tor betrogen, als sie im Halbfinal-Drama des DFB-Pokals beim Titelverteidiger VfB Stuttgart das erste ihrer zwei möglichen Endspiele in dieser bemerkenswerten Saison verpassten. Vor der gewaltigen Bundesliga-Herausforderung am Sonntag beim Spitzenteam Borussia Dortmund (17.30 Uhr/DAZN) müssen die Breisgauer reichlich Frust verdauen.

«Für mich ist es eine Frechheit, das wegzupfeifen», schimpfte Lucas Höler, ein Protagonist der vieldiskutierten Szene. Sein Tor zu Beginn der Verlängerung hatte Schiedsrichter Tobias Welz aberkannt und stattdessen auf Foul gegen VfB-Abwehrspieler Chabot entschieden. Es wäre das 2:1 für die Freiburger gewesen, die schließlich durch einen Treffer des Stuttgarter Jokers Tiago Tomás den K.o. in der 119. Minute versetzt bekamen. Wie das Duell ausgegangen wäre, hätte der Treffer gezählt? Das bleibt offen.

Stuttgarter verstehen den Freiburger Unmut

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Die Meinungen über diese Szene aber gingen bei beiden Kontrahenten in die gleiche Richtung. Sogar die siegreichen Stuttgarter hatten Verständnis für den Unmut. «Einen krasseren Fehler» hätte der Schiedsrichter nicht machen können, meinte VfB-Nationalstürmer Deniz Undav.

Der DFB erklärte am Tag nach dem Pokal-Krimi, dass das Tor hätte zählen müssen. Bei dem Duell von Höler mit Stuttgarts Abwehrchef Jeff Chabot habe es sich um einen «robusten, aber regelkonformen Zweikampf» gehandelt, urteilte Marco Fritz, Leiter Regelauslegung und Evaluation in der DFB Schiri GmbH, auf Anfrage. Schiedsrichter Welz habe in der Dynamik «einen regelwidrigen Armeinsatz von Höler wahrgenommen».

Günter deutlich: «Dann muss ich meine Karriere beenden»

Der Unparteiische hatte abgepfiffen, bevor der Ball die Linie überschritten hatte. So kam der Videobeweis nicht zum Einsatz. Hätte der Referee die Aktion abgewartet, hätte der VAR eingreifen und sich Welz die Szene am Bildschirm anschauen können. Deutlich schimpfte SC-Kapitän Christian Günter: «Wenn das ein Foul ist, dann muss ich, glaube ich, hier und heute meine Karriere beenden, weil das ist wirklich gar nichts».

Foto: Tom Weller/dpa War nach dem Schlusspfiff mächtig angefasst: Freiburgs Trainer Julian Schuster.

Auch Freiburgs Trainer Julian Schuster hatte ein «reguläres» Tor gesehen. Statt über den Referee hätte er lieber über die sportliche Leistung seiner Breisgauer um den wieder überzeugenden Innenverteidiger Matthias Ginter oder den stark parierenden Ersatz- und Pokalkeeper Florian Müller gesprochen.

Doppelte Europapokal-Chance für die Breisgauer

«Die Realität ist, dass wir das bestätigen konnten, wohin wir uns in den letzten Wochen entwickelt haben. Für mich war das heute auch noch mal der nächste Schritt», urteilte Schuster. Das Aus werde den SC «noch stärker machen».