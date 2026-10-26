Sexuelle Belästigung

Freibad-Übergriffe in Gelnhausen: Prozessbeginn

Im Schwimmbad der hessischen Stadt sollen mehrere Mädchen sexuell belästigt worden sein. Nun beginnt der Prozess gegen zwei Angeklagte. Verhandelt wird vor einem Jugendgericht.

Nach mutmaßlichen sexuellen Belästigungen in einem Freibad im hessischen Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) beginnt nun der Prozess gegen zwei Männer. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Nach mutmaßlichen sexuellen Belästigungen in einem Freibad im hessischen Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) beginnt nun der Prozess gegen zwei Männer. (Archivbild)

Gelnhausen (dpa) - Im hessischen Gelnhausen beginnt heute (9.00 Uhr) der Prozess um die mutmaßliche sexuelle Belästigung mehrerer Mädchen im städtischen Freibad. Angeklagt sind zwei Syrer, die bei Anklageerhebung im vergangenen November 18 beziehungsweise 28 Jahre alt waren. Zuständig ist das Jugendgericht, weil der jüngere Angeklagte strafrechtlich noch als Heranwachsender gilt. 

Der Vorfall im Juni 2025 hatte für großes Aufsehen gesorgt und auch die Politik beschäftigt. Der Prozess vor dem Amtsgericht hatte ursprünglich im Mai beginnen sollen. Sein Beginn wurde aber wegen der Erkrankung des Richters verschoben.

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