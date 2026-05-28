Fußball-Bundesliga

Freiburg verlängert mit Defensivspieler Anthony Jung

Das erste Jahr von Anthony Jung im Breisgau verläuft nach Plan. Deswegen wollen der Club und der Routinier weiter zusammenarbeiten.

Anthony Jung bleibt beim SC Freiburg. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Anthony Jung bleibt beim SC Freiburg. (Archivbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit Defensivspieler Anthony Jung verlängert. «Das erste Jahr von Tony lief genau so, wie wir es uns erhofft hatten. Er ist von Beginn an professionell aufgetreten und war immer zuverlässig zur Stelle, wenn er gefragt war», sagte Vorstand Jochen Saier der Mitteilung zufolge. 

Über die neue Vertragslänge machten die Breisgauer wie gewohnt keine Angaben. Der 34-Jährige war im Sommer 2025 ablösefrei aus Bremen gekommen. Insgesamt kam Jung für den Sport-Club in 15 Pflichtspielen zum Einsatz, meist von der Bank.

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