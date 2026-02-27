Fußball-Bundesliga

SC Freiburg verlängert mit Lisa Kolb

Die österreichische Nationalspielerin Lisa Kolb spielt auch in der kommenden Saison für den Bundesligisten SC Freiburg. Die Offensivspielerin hat ihren Vertrag im Breisgau verlängert.

Lisa Kolb spielt auch weiterhin für den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Lisa Kolb spielt auch weiterhin für den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. (Archivbild)

Freiburg (dpa) - Die österreichische Fußball-Nationalspielern Lisa Kolb spielt auch in der kommenden Saison für den Bundesligisten SC Freiburg. Die Offensivspielerin habe ihren Vertrag verlängert, teilte der Sport-Club mit. Zur Laufzeit machte der Verein wie gewohnt keine Angaben. Die 24 Jahre alte Kolb spielt seit 2021 für Freiburg und kommt seitdem auf 69 Bundesliga-Einsätze und acht Partien im DFB-Pokal. Sie erzielte dabei sieben Pflichtspieltore und bereitete sieben Treffer vor.

