Freiburg verlängert mit Torhüter und Pokal-Held Müller

Torwart Florian Müller unterschreibt beim SC Freiburg ein neues Arbeitspapier - zwei Wochen nach seiner persönlichen Sternstunde im DFB-Pokal.

Hat beim SC Freiburg verlängert: Torhüter Florian Müller. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Freiburg (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit Ersatztorwart Florian Müller verlängert. Der 28-Jährige trägt seit Sommer 2023 wieder das Trikot der Badener und bestritt insgesamt bisher 47 Pflichtspiele für sie. Im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Hertha BSC avancierte er mit zwei Paraden im Elfmeterschießen zuletzt zum Freiburger Matchwinner. Im Halbfinale trifft der Sport-Club in knapp zwei Monaten auf Müllers Ex-Verein VfB Stuttgart.

«Flo ist zuallererst ein sehr guter Torhüter. Wenn ein Spieler darüber hinaus seine Charaktereigenschaften so wie er in das Torwart-Trio und die gesamte Mannschaft einbringt, ist es nahezu perfekt», sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach in einer Clubmitteilung. Zur Laufzeit des neuen Vertrags von Müller machte der SC wie gewohnt keine Angaben.

