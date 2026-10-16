Freiburg verlängert mit Verteidiger Kübler
Seit 2015 spielt Lukas Kübler beim SC Freiburg. Und er wird das Team vorerst auch nicht verlassen. Was er zu seiner Vertragsverlängerung sagt.
Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg hat Abwehrspieler Lukas Kübler weiter an sich gebunden. Die Breisgauer verlängerten den Vertrag des 34-Jährigen - die genaue Laufzeit verriet der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga aber nicht. Kübler spielt seit 2015 für Freiburg und ist damit nach Christian Günter der zweitdienstälteste Profi im Verein. Er bestritt bislang 247 Pflichtspiele.
«Der Verein ist mir ans Herz gewachsen – das hätte ich vor elf Jahren so nicht gedacht», wurde der gebürtige Bonner in einer Vereinsmitteilung zitiert. «Ich möchte weiterhin Leidenschaft und Ernsthaftigkeit auf den Platz sowie etwas Lockerheit in die Kabine bringen.» Sportdirektor Klemens Hartenbach lobte Kübler als «Eckpfeiler unserer Mannschaft».