Fußball-Bundesliga

Freiburgs Toptalent Manzambi am Knie verletzt

Nur ein Schlag - oder mehr? Wie es mit Freiburgs Hoffnungsträger Johan Manzambi nach seiner in Mainz erlittenen Verletzung aussieht.

Schied kurz vor Schluss verletzt aus: Freiburgs Johan Manzambi (l). Foto: Torsten Silz/dpa
Schied kurz vor Schluss verletzt aus: Freiburgs Johan Manzambi (l).

Mainz (dpa) - Der SC Freiburg bangt vor dem Europa-League-Rückspiel bei Celta Vigo um den Einsatz seines Mittelfeld-Asses Johan Manzambi. Der Schweizer Nationalspieler verletzte sich unmittelbar vor dem Schlusspfiff beim 1:0 der Breisgauer beim FSV Mainz 05 am linken Knie. Auf zwei Betreuer gestützt humpelte der 20-Jährige in die Kabine.

Schrecksekunde nach Schlag auf Manzambis Knie

Trainer Julian Schuster gab bei der Pressekonferenz aber eine erste Entwarnung. «Er hat gleich gesagt, dass es ein Schlag war. Deshalb sind wir da sehr zuversichtlich», sagte er. Man sei deshalb schon positiver gestimmt: «Für den ersten Moment sieht es so aus, dass er Glück hatte.» 

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Die Breisgauer treten am Donnerstag zum Viertelfinal-Rückspiel in Spanien an, nachdem sie zu Hause mit 3:0 gewonnen hatten. Manzambi gehört in dieser Saison zu den herausragenden Spielern beim badischen Bundesligisten und ist auch ein großer Hoffnungsträger der Schweizer für die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer.

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