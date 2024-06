Freie Wählergemeinschaft sucht im Netz nach OB-Wahl-Kandidat

Wiesbaden (dpa/lhe) - Auf der Suche nach einem eigenen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Wiesbaden geht die Freie Wählergemeinschaft (FWG) in der hessischen Landeshauptstadt einen eher außergewöhnlichen Weg. Es werde eine Art Stellenausschreibung im Internet und in sozialen Netzwerken veröffentlicht, kündigte die FWG am Samstag an. Es gehe darum, den geeignetsten Bewerber aus der Bürgerschaft Wiesbadens zu suchen, der Spaß an einer solchen Kandidatur hätte und sich mit den Positionen der FWG identifizieren könne, sagte der Vorsitzende Christian Bachmann nach einer Mitteilung.