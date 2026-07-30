Freie Waldorfschule Dachsberg muss schließen

Dachsberg (dpa/lsw) - Die Freie Waldorfschule Dachsberg im Kreis Waldshut muss schließen. Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) hält an der Schließung zum 31. Juli fest und nimmt die zuvor auf Eis gelegten Gerichtsverfahren gegen den Trägerverein wieder auf, wie die Behörde mitteilte. Ein Weiterbetrieb sei mit Hinblick auf das Wohl der rund 200 Schülerinnen und Schüler nicht zu vertreten.

Hintergrund der Entscheidung ist die dem RP zufolge «weiterhin bestehende Unzuverlässigkeit» des Trägervereins der Schule. Seit dem Frühjahr 2025 stehe die Schulaufsicht nach «einer Vielzahl» von Beschwerden von Schülern, Eltern und Lehrkräften mit der Schule in Kontakt. Trotz mehrfacher Gelegenheiten zur Mängelbeseitigung seien dem RP nach eigenen Angaben teilweise falsche Unterlagen vorgelegt worden. Mängel betrafen demnach die Durchführung von Abschlussprüfungen, die Qualifikation von Lehrkräften und Verletzungen der Aufsichtspflicht.

Weiterführen des Schulbetriebs sei nicht vertretbar

Das RP hatte deshalb Ende Juni mitgeteilt, dass es die Genehmigung der Schule widerrufen habe. Beide Seiten hatten sich zwischenzeitlich auf eine Gesprächspause geeinigt und das Verfahren beim Verwaltungsgericht Freiburg ruhend gestellt. Die Schule teilte zuletzt mit, viele Mängel seien beseitigt und nötige Strukturen für einen genehmigungsfähigen Betrieb geschaffen worden.

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Doch das Regierungspräsidium zieht nun einen Schlussstrich: Echte Verhaltensänderungen im Schulbetrieb oder in der Kommunikation des Trägervereins seien nicht erkennbar. Aktuell gebe es unter anderem erneut Unregelmäßigkeiten bei Zeugnissen, so das RP: Pflichtfächer wie Physik, Geschichte und Geografie sollen teilweise gar nicht oder nicht im erforderlichen Umfang unterrichtet worden sein und in den Zeugnissen gefehlt haben.