Freiheit und Lächeln: Italien als Buchmessen-Gastland 2024

Frankfurt/Main (dpa) - Unter dem Motto «Verwurzelt in der Zukunft» will sich Italien im kommenden Jahr als Gastland auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren. «Viele von uns kennen Italien, aber vielleicht nur einige Aspekte des Landes», sagte Juergen Boos, Direktor der weltgrößten Bücherschau, am Donnerstag. «Mit dem Ehrengastprogramm will die Buchmesse jedoch die Kultur und vor allem die aktuelle Literatur des Gastlandes in den Fokus rücken.»