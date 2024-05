Italien auf der Buchmesse: «Verwurzelt in der Zukunft»

Frankfurt/Main (dpa) - Unter dem Motto «Verwurzelt in der Zukunft» präsentiert sich Italien in diesem Herbst als Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse (16.-20. Oktober). Den Gastlandpavillon will der Architekt Stefano Boeri wie eine italienische Piazza gestalten, auf der diskutiert und gestritten werden kann. Während Deutschland oft «in den Konsens verliebt» sei, liebten die Italiener die Widersprüche, sagte Buchmessen-Direktor Juergen Boos bei der Vorstellung des Ehrengastprogramms am Dienstag im Frankfurter Literaturhaus.