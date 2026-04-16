Freiwillige Polizeihelfer: Mehr Nähe zu Bürgern
Rund 275 Ehrenamtliche sind im freiwilligen Polizeidienst in Hessen unterwegs und kümmern sich um Sicherheit. Wie sie Bürgernähe leben und warum «Sheriff spielen» tabu ist.
Wiesbaden/Offenbach (dpa/lhe) - Vor rund einem Vierteljahrhundert sind in Hessen die ersten freiwilligen Polizeihelferinnen und Polizeihelfer eingesetzt worden. Aus den damals 90 Ehrenamtlern sind nach Angaben des Innenministeriums aktuell rund 275 aktive Polizeihelferinnen und -helfer geworden, die in 97 Kommunen ihren Dienst tun.
Die Polizei betont, dass der Dienst keine klassischen Polizeiaufgaben ersetzt. Die freiwilligen Helfer seien «Bürger in Uniform», die zuhörten, Hinweise aufnähmen und weitergäben, betont das Polizeipräsidium Südosthessen. Ihre Stärke liege darin, Zeit zu haben und als Ansprechpartner vor Ort präsent zu sein.
Wichtig sei die richtige Motivation: Wer «Sheriff spielen» wolle, sei ungeeignet, betonen Helfer und Verantwortliche. Entscheidend seien Kommunikationsbereitschaft und der Wille, sich für die Allgemeinheit zu engagieren.