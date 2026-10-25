Freizeitparks setzen auf Grusel zum Saisonfinale

Schlangenbad (dpa/lhe) - Jeden Samstag im Oktober wird im Taunus Wunderland Halloween gefeiert. Neu ist in diesem Jahr ist das Familienlabyrinth «Gruselwald». Mit einer Süßes-oder-Saures-Tour, mit Hexentanz am Autoscooter, einer Halloweenparty samt DJ und einem Gruselzirkus trägt der Park der wachsenden Nachfrage nach Attraktionen rund um das Kürbisfest Rechnung.

«Halloween hat für das Taunus Wunderland mittlerweile eine ähnlich große Bedeutung wie die Sommerferien», sagt Sprecher Sven Gerich. Für die sogenannten langen Halloweennächte werden besondere Tickets angeboten.

Rund jeder fünfte Gast eines Jahres besuche im Oktober den Park. Das zeige, welchen Stellenwert der Herbst inzwischen für das Geschäft habe, erklärt Gerich. «Deshalb ist die Öffnung bis einschließlich 1. November für uns ein wichtiger Bestandteil der Saison.»

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