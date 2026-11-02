Fresenius baut Geschäft mit Nachahmer-Medikamenten aus
Der Gesundheitskonzern setzt beim Ausbau seines Geschäfts mit Nachahmer-Medikamenten auf den chinesischen Partner WuXi Biologics. Was die Vereinbarung für Fresenius bedeutet.
Bad Homburg (dpa) - Der Gesundheitskonzern Fresenius baut mit einer Entwicklungsvereinbarung mit WuXi Biologics seine Pipeline von Nachahmer-Medikamenten aus. Fresenius erhalte exklusiven Zugang zu bis zu 37 potenziellen Biosimilar-Kandidaten, teilte der Dax-Konzern in Bad Homburg mit.
Das Fresenius-Portfolio könne von heute 29 vermarkteten und in der Pipeline befindlichen Molekülen auf bis zu 66 im kommenden Jahrzehnt erweitert werden. Nach Angaben von Fresenius ist es die bislang größte Vereinbarung dieser Art in der Branche.
Für jeden von Fresenius zur Entwicklung ausgewählten Biosimilar-Kandidaten wird WuXi Biologics auf Dienstleistungsbasis vergütet, wie es weiter hieß. Mit dem Fortschritt ausgewählter Kandidaten stiegen die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen von Biopharma.
Das werde die Profitabilität während der Entwicklungsphase belasten, bevor die Produkte dann zu Umsatz- und Ergebniswachstum beitrügen. Die Ziele für das Gesamtjahr 2026 sowie die im Dezember 2025 angekündigten Biopharma-Ziele für 2030 bestätigte Fresenius.
Umkämpfter Biosimilars-Markt
Sogenannte Biosimilars sind Nachahmer-Präparate biotechnologisch hergestellter Arzneimittel, deren Patente abgelaufen sind. Sie sollen die Versorgung verbessern und die Gesundheitskosten senken.
Entsprechend umkämpft ist der Markt, in dem Geschwindigkeit bei der Zulassung entscheidend ist. Für zahlreiche biologische Arzneimittel läuft künftig der Patentschutz aus. Gesundheitssysteme weltweit stehen unter finanziellem Druck, was günstige Nachahmer-Arzneimittel besonders attraktiv macht.
Fresenius setzt auf Ausbau der Biopharmazie
Fresenius setzt auf Wachstum in der Biopharmazie, nachdem der Konzern mit dem Ausbau dieses Geschäfts bereits die Abhängigkeit von klassischen Dialyse- und Klinikgeschäften verringern will. Die Vereinbarung ergänzt eigene Forschung, Kooperationen und Einlizenzierungen.
WuXi Biologics ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen. Das chinesische Unternehmen bietet offene, integrierte Technologieplattformen für die Entwicklung biologischer Arzneimittel an und verfügt über ein globales Netzwerk in Europa, den USA, China und Singapur.