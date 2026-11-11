Fresenius will rund 13,4 Millionen FMC-Aktien verkaufen

Bad Homburg (dpa/lhe) - Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller Fresenius will rund 13,4 Millionen Aktien am Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) verkaufen. Die Finanzbeteiligung an FMC solle so von rund 25 auf etwa 20 Prozent sinken, teilte der Dax-Konzern mit.

Geplant sei ein beschleunigtes Verkaufsverfahren an Großinvestoren. Dieses beginne sofort. Preis und Zuteilung sollen voraussichtlich vor Beginn des Börsenhandels auf der Plattform Xetra an diesem Donnerstag bekanntgegeben werden, hieß es.

«Mit der strukturierten Reduzierung unserer Beteiligung an Fresenius Medical Care schaffen wir zusätzlichen Spielraum, um dieses Kapital gezielt in unsere Wachstumsplattformen zu investieren», sagte Michael Sen, Vorstandsvorsitzender von Fresenius, laut Mitteilung. Bereits in der Vergangenheit hatte Fresenius seinen Anteil an FMC reduziert.

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Die FMC-Aktie sank auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als zwei Prozent. Das Fresenius-Papier reagierte hingegen kaum auf die Mitteilung.