Freund erstochen: Freispruch für Frau wegen Notwehrlage

Braunfels/Limburg (dpa/lhe) - Das Landgericht Limburg hat eine Frau vom Vorwurf des Totschlags an ihrem Lebensgefährten freigesprochen. Die Schwurgerichtskammer habe eine Notwehrlage nicht ausgeschlossen, da der Mann möglicherweise aggressiv gewesen sei, teilte ein Gerichtssprecher am Montag das Urteil von vergangener Woche mit. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigerin hätten einen Freispruch beantragt. Der 42-Jährigen war vorgeworfen worden, ihren Lebensgefährten in einer Nacht im Januar 2023 im stark betrunkenen Zustand in ihrer Wohnung in Braunfels erstochen zu haben. Der Mann verblutete, am nächsten Morgen alarmierte die Frau den Notruf.