Wetter

Freundlicher Sonntag in Baden-Württemberg – bis zu 23 Grad

Wer den Sonntag draußen genießen will, kann die Regenjacke getrost zu Hause lassen. Doch wie entwickeln sich die Temperaturen in den kommenden Nächten?

Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt freundlich. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt freundlich. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ausflüglerinnen und Ausflügler können sich freuen, denn am Sonntag bleibt es trocken und überwiegend freundlich in Baden-Württemberg. Im Breisgau kann es bis zu 23 Grad warm werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Doch auch wenn die Regenjacke vorerst im Schrank bleiben kann, sollte man sich den Angaben zufolge nachts nach wie vor warm einpacken. Denn die Tiefstwerte erreichen in der Nacht zum Montag plus sechs bis minus ein Grad. In Bodennähe erwartet der DWD verbreitet Frost.

Zum Wochenstart werden die Nächte etwas wärmer.

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Die neue Woche startet demnach bewölkt aber trocken, bei 18 bis 24 Grad. Die Temperaturen bleiben den Angaben zufolge in Nacht zum Dienstag über der Null-Grad-Grenze. Bei Tiefstwerten von acht bis drei Grad sei nur örtlich noch Bodenfrost möglich.

Am Dienstag seien dann Schauer und über dem Bergland auch Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen laut den Angaben des DWD zwischen 16 und 23 Grad. Die Nacht zum Mittwoch bleibe niederschlagsfrei, mit Tiefstwerten von neun bis vier Grad.

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