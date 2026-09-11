Freundlicher Start ins Wochenende – Am Sonntag Regen möglich
Nach freundlichem und meist trockenem Wetter am Freitag lädt auch der Samstag zu einem Wochenendausflug ein. Am Sonntag kann es dann etwas ungemütlicher werden.
Offenbach (dpa/lhe) - Der Freitag startet in Hessen zunächst teils heiter und meist trocken. Später wird es von Nordwesten her wolkiger, am ehesten regnet es im Norden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen erreichen demnach zwischen 20 und 25 Grad, in Hochlagen bis 18 Grad.
In der Nacht zum Samstag kühlt es laut DWD bei wechselnder Bewölkung auf 12 bis 7 Grad ab. Es bleibe meist niederschlagsfrei, örtlich bilde sich Hochnebel oder Nebel.
Am Samstag können sich die Menschen auf freundliches und überwiegend trockenes Wetter freuen. Wenn sich der Nebel aufgelöst hat, ist es den Prognosen zufolge wechselnd bewölkt, im Süden heiter. Die Höchsttemperaturen erreichen 21 bis 26 Grad, in den höchsten Lagen bis 18 Grad.
Etwas ungemütlicher wird es voraussichtlich am Sonntag: Wie der DWD mitteilte, ist es meist stark bewölkt, es zieht Regen durch. Vereinzelt seien Gewitter möglich, die lokal eng begrenzt Starkregen und starke bis stürmische Böen bringen könnten. Laut Wetterdienst liegen die Höchsttemperaturen im Norden von Hessen bei 20 Grad, im Süden bei 25 Grad.