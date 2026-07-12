Freundschaft mit Spezialbier: Hessen feiert Jubiläum mit USA

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine US-Reise des Ministerpräsidenten, ein deutsch-amerikanisches Bier und ein Aufruf zum Einschicken persönlicher Erlebnisse: Hessen feiert auch in der zweiten Jahreshälfte 2026 das Jubiläum seiner Partnerschaft mit dem US-Bundesstaat Wisconsin.

So will Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bei einer US-Reise rund um den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober auch das 50-jährige Bestehen dieser internationalen Freundschaft würdigen. Laut der Staatskanzlei in Wiesbaden handelt es sich um die «erste vertraglich vereinbarte Partnerschaft zwischen einem deutschen Bundesland und einem US-Bundesstaat». Noch sind Route und Details von Rheins geplanter Amerikareise nicht bekannt.

Foto: Helmut Fricke/dpa Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) will Anfang Oktober in die USA reisen. (Archivbild)

«Amerikanischsten Bundesland in Deutschland»

Die Gründung des heutigen Landes Hessen vor acht Jahrzehnten geht auf einen Befehl der damaligen US-Militärregierung nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. Rhein spricht gerne vom «amerikanischsten Bundesland in Deutschland» mit vielen in Wiesbaden stationierten US-Soldaten und einem der weltweit größten US-Generalkonsulate in Frankfurt.

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Geht es immer so weiter? Kürzlich hat der Ministerpräsident mit Blick auf einen möglichen Teilabzug von US-Soldaten aus Deutschland inklusive Hessen vor unüberlegten Entscheidungen gewarnt. Wichtig sei es, die Gesprächskanäle in die USA offenzuhalten. Hintergrund ist das oft sprunghafte Regierungshandeln des heutigen US-Präsidenten Donald Trump.

Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa Der heutige US-Präsident Donald Trump hat 2024 auch in Hessens Partner-US-Bundesstaat Wisconsin Wahlkampf gemacht. (Archivbild)

Und das Jubiläumsbier? Es ist laut Staatskanzlei ein Gemeinschaftsprojekt der Brauerei Glaabs Bräu im südhessischen Seligenstadt und der Brauerei 3 Sheeps Brewing in Wisconsin. Die 5.000 produzierten Flaschen Bier seien nicht zu kaufen, sondern nur für bestimmte Veranstaltungen gedacht. «Die Brautradition, die deutsche Auswanderer einst nach Wisconsin brachten, lebt so weiter - heute haben noch fast die Hälfte der Bürger Wisconsins deutsche Wurzeln», erklärt die Wiesbadener Staatskanzlei.

Austauschprogramme mit Tausenden Teilnehmern

Hessische Bürgerinnen und Bürger bittet sie, eigene Erlebnisse mit der Partnerregion Wisconsin an die Mailadresse HessenWisconsin50@stk.hessen.de zu schicken - etwa die Erinnerungen an einen Schüleraustausch oder die Entstehung von Freundschaften über den Atlantik hinweg. «Ausgewählte Beiträge», auch mit Fotos, würden auf der Internetseite der Staatskanzlei veröffentlicht, heißt es weiter.